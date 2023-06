(VIDEO) Kakva ‘makljaža’ na meču velikog boksača: Unuk mafijaša podivljao, kaos i u dvorani

Veliki i teško razumljivi ispad obilježio je novi ekshibicijski nastup Floyda Mayweathera, velikog američkog boksača koji je bio u akciji protiv Johna Gottija III. Okršaj u kojem je u prvom planu dobra zarada ostaje upamćen po divljanju Mayweatherova protivnika i eskalaciji do koje je došlo nakon što je sudac prekinuo borbu.

Zbog čega je sudac u ringu odlučio da nema nastavka, nije točno utvrđeno, no Gotti III to nije primio dobro. Nasrnuo je na svojeg protivnika, a slijedio je kaos u kojem su se u ringu našli i mnogi drugi.

Sve je krenulo od sudačke odluke i Gottijeve reakcije, nakon čega se tučnjava raširila. Sve je izazvao borac koji je najviše poznat po svojem imenu i o obiteljskoj priči, s obzirom na to da mu je djed John Gotti bio glasoviti gangster, poznati američki mafijaš.

The ref stopped the fight and that's what caused John Gotti III to go wild & attack Floyd Mayweather

Snimka iz drugog kuta pokazuje kako je izgledao Mayweatherov odlazak iz ringa nakon što je u njemu postalo kaotično.

“Tuku se posvuda”, opisao je postavljač videa na Twitteru.

It is CHAOS right now, as there's a brawl in the ring while Mayweather runs to the back. Fights everywhere.









