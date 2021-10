(VIDEO) KAKO GA JE BRUTALNO ‘PATOSIRAO’! Ovaj se neće tako brzo oporaviti…

Kakva večer u UFC-u!

Glavni program je počeo u 20h, a nisu razočarale ni predborbe.

Naime, Lerone Murphy sačuvao je svoj neporaženi omjer i to na kakav način.

Murphy je u drugoj rundi brutalnim udarcem koljenom u glavu pogodio veterana Makwana Amirkhanija te ga srušio.

