(VIDEO) JOSHUA BRUTALNO NOKAUTIRAO POVETKINA! Rus dominirao do 7. runde, a onda je prvak eksplodirao

Britanac, Anthony Joshua obranio je svoje naslove svjetskog prvaka teške kategorije u boksu na prepunom Wembleyju protiv Alexandera Povetkina.

Meč se doista može nazvati mečem godine. Od prve runde Povetkin je dominirao, Joshua nije imao rješenja, slabo se kretao, Rus mu je čitao namjere i usput ga pogađao krošeima i aperkatima, a u prvoj rundi prvak je zamalo pao, spasilo ga je zvono na kraju.

Sve do sedme runde, kobne za izazivača, Rus je briljirao, rakrvario je prvaka, bombardirao ga udarcima i skupljao bodove. Čak šest rundi otišlo je sigurno na stranu Rusa, ali onda je došla sedma runda.

U sedmoj je rundi izašao neki novi Joshua. Osjetio je prvak da je Rusu malo pao ritam i krenuo je agresivnije. Dovoljan je bio jedan trenutak neopreznosti Povetkina i Josuha ga je pogodio direktom preko ruke te ga uzdrmao. Nakon toga uslijedila je serija udaraca koja je Povetkina prvi put poslala na pod.

Pridigao se hrabri i borbeni Rus i krenuo dalje, ali onda ga je Joshua novom serijom toliko bombardirao da je sudac morao prekinuti meč, a u tom je trenutku Povetkin već bio na podu u nokautu, a Joshua je obranio IBF, WBA i WBO pojaseve.

