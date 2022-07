(VIDEO) JOŠ JEDNA SMRT U RINGU: Brutalan udarac laktom bio je koban za mladog borca

U zadnjih nekoliko mjeseci bili smo svjedoci par pogibija na borbama u boksu ili nekoj drugoj borilačkoj vještini, a zadnji tužan kraj je doživio Panpetch Padunchai iz Tajlanda.

Panpetch Padunchai borio se protiv borca Anthony TFC u vještini Muay Thai, a nakon što je dobio jedan iznenađujući udarac laktom u glavu, samo je pao na pod ringa.

Iako su nesretnog 25-godišnjaka prebacili u bolnicu on je pao u komu, ali na kraju nije se uspio probuditi iz inducirane kome.

Teške ozljede glave

Panpetch je u lošem stanju, prevezen u bolnicu ali nakn sedam dana što su se liječnici borili za njegov život nije mu bilo spasa.

Tajlanđanin je dobio teške ozljede glave te su mu otkazale sve moždane funkcije i danas je preminuo.

Graphic content warning.

Panpetch Padunchai has suffered a serious brain hemorrhage in a KO loss at the Fighter X show last Friday against Anthony TFC Muay Thai. Panphet's family denies rumors that the fighter has passed away, but is currently in a coma. pic.twitter.com/SQ5tCTFH6c

