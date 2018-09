(VIDEO) JESTE LI ZNALI DA HRVATSKA IMA SVOJU BORILAČKU VJEŠTINU? Predstavljamo vam priču o Crobranu!

Jeste li znali da Hrvatska odnedavno ima svoju izvornu borilačku vještinu? Zove se Crobran, vježbaju ga neki zaposlenici policije i vojske, a već se godinama izučava i prakticira u Pakracu.

“Crobran je unikatna hrvatska borilačka vještina koja, osim borbenog dijela, njeguje proučavanje i oživljavanje hrvatske ratničke kulture i baštine. Istražujući hrvatsku ratničku, duhovnu, kulturnu, znanstvenu i mističnu povijest koristimo ta znanja da bi gradili Crobran vještine. Uz vježbanje moderne samoobrane, Crobran u sebi sadrži našu hrvatsku mudrost, učenja hrvatskih ratnika i duhovnika, vještine za razvoj uma, duha i tijela, učenja o ljudskoj psihi, proučavanje glagoljice i još mnogo toga”, navodi Gordan Krajačić, tvorac ovog nesvakidašnjeg borilačkog, ali i duhovnog učenja.

Prosvjetljenje u hrvatskoj šumi

Profesor tjelesne i zdravstvene kulture, Gordan Krajačić istinski je hrvatski ratnik. Borilačkim vještinama bavi se više od 40 godina, a svoja ratnička znanja stjecao je u Domovinskom ratu, Iraku i Afganistanu. Više od 17 godina proveo je u policiji, gdje je najprije radio kao inspektor za organizirani kriminal, a karijeru je završio u interventnoj policiji. U Afganistanu je služio u zajedničkoj vojno-policijskoj misiji, dok je u Iraku djelovao kao vođa tjelohranitelja u posebnim misijama. Kada se vratio iz Afganistana, kaže, doživio je prosvjetljenje i osmislio Crobran.

“Iako se Crobranom zapravo bavim cijeli život, a da to nisam znao, ideja mi je sinula 2011. kada sam se, zasićen afganistanskom pustinjom, šetao našom hrvatskom šumom. Tada sam osjetio povezanost s hrvatskim ratnicima iz davnine, doživio prosvjetljenje i tako je nastao Crobran koji svoje korijene vuče duboko u povijest”, priča nam Gordan.

Neandertalsko hrvanje, keltsko mačevanje, hrvatski križari koji su oslobađali Svetu zemlju, ubojiti srpovi, motike i krampovi boraca Matije Gupca, neustrašivost Nikole Šubića Zrinskog koji je kod Sigeta kosio Turke vitlajući buzdovanom u jednoj, sabljom u drugoj ruci, a najviše hrabrost branitelja u Domovinskom ratu, komponente su i tehnike utkane u tradiciju Crobrana koji je, smatra Krajačić, star oko 800 000 godina.

“Tada su na hrvatskim prostorima pronađeni kameni noževi neandertalaca u špilji Šandalja kod Pule. Proučavao sam kako su se borili hrvatski borci od neandertalaca nadalje kroz sva razdoblja, s oružjem i bez, naravno, s velikim naglaskom na modernoj borbi. Velika inspiracija Crobrana hrvatski su branitelji iz Domovinskog rata čiji sam bio sudionik. Kako je Crobran i duhovno učenje, na njega su utjecali i hrvatski duhovnici poput Nikole Tesle koji su, snagom uma, učinili Hrvatsku boljom”, objašnjava Krajačić te dodaje kako tehnike Crobrana može svladati svatko.

“Crobran je namijenjen svima, od 7 do 107 i više godina. Imamo posebno razvijene Crobran sustave treninga i tehnika za žene, djecu, invalidne osobe, starije osobe i posebne sustave za osobe koje rade u službama kao što su policija, vojska i zaštitari. Crobran vještina može se prilagoditi svakom individualnom korisniku”, tvrdi Krajačić koji je u Domovinskom ratu učio hrvatske branitelje tehnikama instinktivne samoobrane što je mnogima pomoglo u borbama prsa o prsa s neprijateljem.

‘Najbolja samoobrana na svijetu’

“U Crobranu vježbamo vrlo modernu samoobranu koja ima odgovore na sve moguće napade, s oružjem i bez. Vježbamo i uporabu oružja za samoobranu kao što su palice, noževi, puške, pištolji i razna druga oružja. Tehnike i taktike rada s oružjem nazivamo taktički Crobran”, objašnjava Krajačić te naglašava da su Crobran tehnike spasile brojne živote u Hrvatskoj, Europi i Americi u opasnim situacijama poput ratova, uličnog i obiteljskog nasilja, školskog nasilja, borbe protiv organiziranog kriminala… Nema te situacije iz koje vam Crobran ne može pomoći da se izvučete stoga je dobio titulu ‘najbolje samoobrane na svijetu’.

“Donedavno sam se dopisivao s jednim čovjekom iz SAD-a. Osoba je s invaliditetom, teško se kreće i najviše vremena provodi u kolicima. Grad u kojem živi zove se White City, nalazi se u državi Washington i ima velik problem s uličnim bandama koje teroriziraju stanovništvo. Pisao mi je i zamolio mi da mu pomognem da obrani sebe i svoj grad. Poslao sam mu knjigu Crobran mudrosti i savjetovao mu kako da čuva leđa i s čime da se naoruža, jer, hvala Bogu, u Americi je lako nabaviti bilo kakvo oružje za samoobranu. Uz pomoć Crobran mudrosti, uspio je! Naučio sam ga kako da gleda u radiusu od 360 stupnjeva pa je čak izbjegao napad automobila kojim su ga htjeli pregaziti. U suradnji s policijom i uz pomoć Crobrana, taj nepokretni čovjek očistio je svoj grad od kriminala. To je postigao samo uz pomoć knjige i mojih savjeta. Zamislite samo što bi sve mogao da smo redovito zajednički vježbali Crobran!”, priča nam Gordan te dodaje kako je Crobran pomogao i mnogima u domovini.

“Jednog mog učenika napali su na Glavnom kolodvoru u Zagrebu. vraćao se iz škole kada mu je niotkuda doletjela boca u glavu. Kada je podigao pogled, ugledao je muškarca kako trči prema njemu. Rekao mi je ‘postupio sam kao na treningu. Onesposobio sam ga, srušio na pod i udaljio se!”, prepričava još jednu situaciju naš sugovornik. Ipak, najupečatljivija je priča o ženi koja se Crobranom obranila od obiteljskog nasilja.

‘Crobran pretvara žene u Superžene’

“Čekićem ju je napao bivši suprug. Pritisnuo ju je uza zid tako da se ne može braniti. Koristeći Crobran, uspjela se osloboditi. Udarila ga je i pobjegla iz kuće u sigurnu zonu odakle je pozvala policij i time izbjegla napad. Crobran joj je možda spasio život”, ispričao je Krajačić koji Crobran preporučuje ženama kao idealnu samoobranu.

“Daleko od toga da Crobran uči ljude da se bore kao junaci Marvelovih stripova, no, na neki način onaj tko ga vježba, postaje Superman ili Wonder woman jer čini ljude neustrašivima, bržima i jačima od ostalih. Ženama je posebno koristan jer ih uči samoobrani u realnim situacijama. Nekada sam imao više ženskih polaznica jer sam imao i Crobran fitness, ali sam ga ukinuo jer je i sam Crobran fitnes, a uči žene da se same brane”, objašnjava te savjetuje svakoj ženi da sa sobom u svakoj prilici nosi neko oružje za samoobranu.

Iako Crobran podučava potencijalno opasne tehnike poput borbe nožem i srpom, zlouporaba do sada nije bilo.

“Nitko do sada nije zloupotrijebio Crobran. Dugo sam bio strog po pitanju primanja potencijalnih boraca pa nisam dopuštao agresivnim ljudima i kriminalcima da treniraju. Međutim, sada smatram da svatko zaslužuje drugu šansu pa tako i oni. Tko zloupotrijebi Crobran, čeka ga kazna i izbacivanje, međutim, za time do sada nije bilo potrebe”, kaže vrhovni učitelj Crobrana te dodaje kako je tehnika posebno korisna djeci.

“Crobran pomaže djeci da postanu brža, jača, pametnija i moćnija. Djeca koja treniraju Crobran ponekad su se u školi znala naći na tapeti zbog navodne agresije, no kasnije se pokazalo da su tehniku iskoristili kako bi se obranili od nasilnika”, priča nam Gordan čiji sin, Leon od malih nogu vježba Crobran i djeluje kao instruktor te vještine.

Crobran u Pakracu trenira 40-ak boraca i borkinja, a Croboci su rado viđeni članovi lokalne zajednice jer često sudjeluju u dobrotvornim i ekološkim akcijama. Prvi Crobran klub nedavno je otvoren i u Zagrebu, no to je tek početak, kaže Krajačić koji za jesen najavljuje mnoga iznenađenja koja nije htio detaljnije otkrivati.

“Crobran je priča stalnog razvoja, usavršavanja i nadogradnje vještina i pojedinaca koji ga vježbaju. To je put bez kraja koji daje nevjerojatne rezultate na svim životnim poljima, ali samo za one ustrajne, one koji ne odustaju, ne pravdaju se i nastavljaju hrabro dalje”, zaključuje Gordan.