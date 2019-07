(VIDEO) HRVATSKI BOKSAČ BRUTALNO NOKAUTIRAO PROTIVNIKA! Sve je bilo gotovo za nekoliko sekundi!

Hrvatski boksač Alen Babić spektakularno je nokautirao protivnika, francuskog borca, Morgana Dessauxa, za samo 45 sekundi.

Babić je odmah na početku krenuo dominantno i nakon desetak sekundi srušio je Francuza prvi put. Ovaj se nekako pridigao, premda su mu klecala koljena i sudac je dozvolio da se borba nastavi. Babić je potom ponovo krenuo silovito i ponovo srušio protivnika.

Srušio ga je direktom koji je odsjeo na bradi i to je bilo to. Francuz je pao i više se nije pridigao.

“Počela je, bacio sam nekoliko udaraca i završila je, to je najkraće. Volim ovakav stil. Volim boksati za narod, za moje ljude u Hrvatskoj i to je to. U svakoj borbi idem na nokaut. Želim se stalno boriti, svaki dan”, rekao je nakon borbe Babić.

