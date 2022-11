(VIDEO) HRVAT NAKON VELIKE POBJEDE: ‘Rico Verhoeven, gdje si j**o te? Ubit ću te’

Naš najbolji kickboksač Antonio Plazibat slavio je na Glory 82 priredbi, protiv Raula Catinas devetorangiranog borca Gloryjeve teške kategorije, u Bonnu u Njemačkoj.

Naš borac odlično je krenuo u borbu protiv Rumunja, snažnim udarcima pogađao je Catinasa, koji se povukao pred napadom Splićana na konopce, ali ni to mu nije pomoglo.

Kada je vidio da se Rumunj ne može obraniti od njegovog napada Plazibat je krenuo serijom krošea i Catinas je završio van ring, za četvrti nokaut u nizu našeg borca, uz oduševljenje dvorane pune Hrvata. Kako je to izgledalo pogledajte OVDJE.

Izazvao prvaka

Nakon borbe Plazibat je prozvao trenutnog prvaka Rica Verhoevena:

”Rico Verhoeven, gdje si j**o te? Ubit ću te”, poručio je prvaku Hrvat.

“Rico Verhoeven, WHERE THE F*** ARE YOU???!!!”

Antonio Plazibat had one message after #GLORY82. pic.twitter.com/kLAiISXUZz

— GLORY Kickboxing (@GLORY_WS) November 19, 2022