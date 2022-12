(VIDEO) HRVAT BOLNO ZAVRŠIO SVOJ DEBI: Krenuo po pobjedu, a onda ga je zaustavio bolan udarac

Svoj debi u ONE Championshipu Roberto Soldić sigurno će dugo pamtiti, ali ne zbog pobjede, već zbog načina na koji je završila njegova borba protiv Dagestanca Murada Ramazanova.

Soldić je želio pobjedu u svom debiju protiv neporaženog Ramazanova i meč je počeo s par udaraca našeg borca prema Dagestancu, da bi Ramazanov krenuo u rušenje te se borba preselila u parter.

Naš borac uspio se izboriti za poziciju da se ustane s partera i tada ga je Ramazanov slučajno pogodio u međunožje, što je bilo vrlo bolno za Soldića koji je pao u grču.

Nije se oporavio

Iako se Roberto pokušao oporaviti i nastaviti meč, suci su odlučili kako ipak nije sposoban za nastavak borbe i meč je bio prekinut.

Tako je prva borba Roberta Soldića završena bez pobjednika, zbog jednog neopreznog udarca koji je onesposobio našeg borca.

Roberto Soldic was one of the most hyped free agents in MMA in years.

ends up going to ONE. ok, little out of nowhere, but ok.

and then his first fight with the promotion ends with a low blow. Incredible. #ONEonPrimeVideo5 pic.twitter.com/Jr5GoYcd6x









— Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) December 3, 2022