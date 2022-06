(VIDEO) EVO TI, DRŽI: Došao protivniku sa s**s rekvizitom, slijedio je totalni kaos

Popularni engleski TikTokeri Simple Simon i Ed Matthews spremaju se za malo sportske borbe. Ova dvojica rivala srest će se u boksačkom ringu, a prije meča koji je zakazan za 16. srpnja bili su na jednoj od promocija na kojoj je baš zaiskrilo između njih dvojice.

Sve je krenulo kada je Matthews prišao svojem rivalu s umjetnim muškim spolnim organom u rukama, a taj rekvizit za vruće scene u krevetu naumio je dati Simonu za poklon, uz riječi kako bi mu mogao biti dobar jer je iste veličine kao i njegov.

Simple Simon je nakon toga izgubio mirnoću, krenuo je na Matthewsa šamarom, a sukob je potom eskalirao u razmjenu udaraca koja najavljuje što bi se moglo dogoditi u ringu.

Ovu promociju borbe na kojoj su pali udarci pratilo je oko 1.500 ljudi, a zapaljiva atmosfera između dvojice rivala mogla bi za borbu privući još jako puno pogleda. Za dodatno ‘pumpanje’ atmosfere ima još više od mjesec dana.

UK Tiktok is a very weird place, how did all this happen then 😂😂😂😂😂Simple Simon in the mud pic.twitter.com/T8Q0CooNAK

— KaNe (@Finney_99) June 8, 2022