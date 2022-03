(VIDEO) DIVLJACI PREKINULI VELIKI MEČ: Letjeli stolci, ljudi bježali iz dvorane…

Nevjerojatne scene dogodile su se u belgijskom Hasseltu gdje su se na priredbi Glory 80 u ‘kickboksu’ sreli marokansko-nizozemski borac Badr Hari i Poljak Arkadiusz Wrzosek. Trebao je to biti veliki meč u kojem je 37-godišnji Hari tražio uzvrat Wrzoseku za pretrpljeni nokaut na Gloryju 78 lani u Rotterdamu, ali umjesto normalnog odvijanja meča, izbio je kaos koji su izazvali divljaci u dvorani.

U jednom trenutku krenulo je gađanje sjedalicama i drugim predmetima, a kada su poletjeli ‘projektili’, borba je bila prekinuta nakon dvije odrađene runde. Potom je stigla objava da neće biti nastavka, što je izazvalo još veće nemire i tučnjavu na nekoliko mjesta. Tko je to izazvao, nije poznato, ali spominju se nogometni huligani povezani s varšavskom Legijom, u ovom slučaju u Belgiji, Wrzosekovi navijači. Legijine navijače smo, podsjetimo, proteklog ljeta upoznali i u Zagrebu, s neredima koji su se dogodili u Dubravi.

Umjesto da u prvom planu bude meč, pamtit će se ono što se zbivalo u dvorani u Belgiji. Iz nje je dio gledatelja počeo bježati kada je krenuo nered, a nakon svega, nastavka priredbe više nije moglo biti.

Things have taken a turn for the worse. Brawls are breaking out, chairs are being thrown, fans are storming out of the arena. #GLORY80 pic.twitter.com/jZenGHNfD3

