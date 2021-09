(VIDEO) BRUTALNE BATINE ZA BIVŠEG ŠAMPIONA! Pogledajte kako je ‘išamaran’ u velikom povratku!

Neki jednostavno ne znaju kad je dosta, no “miris novca” je ono zbog čega zaborave gdje im je trenutačno mjesto. Evander Holyfield vratio se u ring i ekspresno “izletio” iz njega…

Vratio se Amerikanac u 59. godini i doživio – težak poraz. Završio je na podu već u prvoj minuti, Vitor Belfort imao je lak zadatak te večeri.

Brazilac je silovito napao bivšeg šampiona i da sudac nije prekinuo borbu, moglo je biti jako gadno. Holyfieldu je to 11. poraz, a ovo mu je bila prva borba nakon deset godina.

Nije to bio jedini spektakl te večeri. Anderson Silva također je bio u pobjedničkom raspoloženju. Naime, Silva je sredinom prve runde nanizao dva udarca desnicom pa dva ljevicom i ostavio uspavanog Ortiza na podu.

Vitor Belfort’s pressure proved to be too much for Evander Holyfield.

(via @OmarESPN) pic.twitter.com/wlR89gCjJC

— ESPN Ringside (@ESPNRingside) September 12, 2021