(VIDEO) Borilačka zvijezda vukla djevojku u WC! Optužila ga za silovanje: ‘Nisu je puštali van, a s njom je htio u hotel…’

Opasna situacija u kojoj prijeti i zatvor okružila je Conora McGregora. Zvijezda UFC-ja poznata i po problematičnom ponašanju suočena je s optužbom za silovanje, u slučaju slavnog Irca, ne prvi put, a ovog puta sve je popraćeno i snimkom koja McGregora gura u probleme.

Sve se događalo dok su prije tjedan dana u četvrtoj utakmici finala NBA lige u Miamiju igrali domaći Heat i gostujući Denver Nuggetsi, koju su te večeri slavili na putu do kasnijeg osiguranja naslova. McGregor je u Miamiju nokautirao maskotu domaćeg Heata, ali to je ništa prema problemu s kojim ga suočava iskaz jedne djevojke – koja tvrdi da ju je poznati borac silovao.

Navodno ju je prisiljavao na oralni se*s, po iskazu djevojke, a sve se zbivalo u jednom WC-u, s videozapisom od kojeg McGregor teško može pobjeći. Vidi se kako djevojku vuče za ruku i s njom ide u WC, a kako je približio TMZ, radi se o djevojci koja ga je optužila za silovanje.

Snimku pogledajte – ovdje.

Slavni borac na ovo nije ostao dužan. Njegovi pravni zastupnici odbacuju priču djevojke, a opovrgavaju i navode njezinog odvjetnika, dodajući i da jedva čekaju istragu za koju vjeruju da će odbaciti optužbe protiv McGregora.

“Nakon što nije bilo odgovora na zahtjeve za novcem koje je imao odvjetnik žene koja optužuje, ona se okrenula medijima kako bi pojačala pritisak. Ovdje se radi samo o iznudi”, stoji u priopćenju McGregorove ekipe.

