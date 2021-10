(VIDEO) BORBA KOJA JE TRAJALA ČETIRI SEKUNDE! Jednim udarcem nokautirao bahatog Engleza!

Proteklog vikenda vidjeli smo jedan od najbrutalnijih i svakako najbržih nokauta u MMA povijesti.

Ruski borac Umakan Ibragimov borio se protiv Engleza Bena Dostera, kojem je to bila prva profesionalna borba. Neće ju pamtiti po dobrome, ako će je se uopće sjećati.

A sve je krenulo ružnim potezom Engleza nakon samog početka borbe.

Doster je nakon pozdravljanja boraca prije početka meča, pokušao iznenaditi Rusa te ga je odmah udario nogom. Nakon samo koje sekunde Ibragimov je fantastičnim high-kickom poslao Engleza na spavanje.

Rus se nije dao iznenaditi ružnim potezom Dostera te je u par sekundi završio cijelu priču.

How impressive was Umakhan Ibragimov’s knockout victory!🔥

One of the best knockouts of the weekend. Honoured to be representing this man at FighterPath Management. The future is bright 🙌🏻

One of the best knockouts of the weekend.









— Lewis Simpson (@LewisSimpsonMMA) October 24, 2021