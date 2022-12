(VIDEO) BORAC ŠOKIRAO SVE PRISUTNE: Pojavio se na vaganju i sučeljavanju potpuno gol

I ove godine na Silvestrovo Japanska promocija Rizin, koja je nasljednik Pride promocije, održat će u suradnji s američkim Bellatorom, pet glavnih borbi između ponajboljih boraca iz obje promocije.

Jedan od boraca koji je upao u program umjesto Brazilca Luiza Gustava, odlučio je svoj trag ostaviti odmah na vaganju i sučeljavanju s protivnikom.

Naime, japanski borac Nobumitsu Osawa nadimka Tyson osigurao je da ga zapamte svi koji vole borilačke sportove, pomnim odabirom odjeće za vaganje i sučeljavanje.

Leptir kravata

Tako je Tyson na vaganje i sučeljavanje odjenuo samo leptir kravatu, a kompromitirajuće dijelove prekrio je tanjurom na kojem je bila poruka na japanskom.

Njegov suparnik na Staru godinu Johnny Case bio je prvo iznenađen pojavom Osawae, da bi se potom nasmijao i prihvatio šalu, a sutra ćemo vidjeti tko će se od njih dvojice na kraju smijati.

Johnny Case making the most out of the situation 😂#BellatorvsRizin pic.twitter.com/U8JJ1O7Sw5

— MMA mania (@mmamania) December 30, 2022