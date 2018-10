(VIDEO) BOMBASTIČAN NOKAUT U ŠEST SEKUNDI NA BELLATORU! Anonimni borac zapanjio svijet!

Na novoj priredbi Bellator 207 pao je jedan od najspektakularnijih nokauta u posljednje vrijeme. Djelo je Mikea Kimbela, a ono što frapira kod ovog meča jest činjenica da je za samo šest sekundi nokautirao protivnika Alexa Pottsa.

Riječ je ujedno i o najbržem nokautu u povijesti Bellatora, a 21-godišnjem borcu to je bio tek drugi profesionalni nastup. U svom prvom nastupu na Bellatoru 194 također je brzo svladao protivnika, trebalo mu je nešto više od minute da pobijedi Geoffreyja Thena.

WOW That was fast!@kimbelmike tied for fastest KO! #Bellator207 Live now on the Bellator app! pic.twitter.com/tHRjS0j899

— Bellator MMA (@BellatorMMA) 12. listopada 2018.