(VIDEO) BOKSAČ IZ BOSNE POSRAMIO ZVIJEZDU: Ostao je šokiran, ništa nije najavljivalo ovakav kraj

Stefan Marković, 24-godišnji boksač iz BiH, iz Banja Luke, slavi svoju prvu pobjedu u ringu u profesionalnim vodama u kojima je ranije znao samo za poraze, s 13 izgubljenih mečeva.

Dosadašnji učinak nije sugerirao da bi za njega moglo biti veselih vijesti u novom nastupu, ali Marković je pokazao što se može dogoditi kada mu neoprezni protivnik naleti na ruku. To je demonstrirao Talijanu Albertu Fratiju, koji je postao poznat ponajprije po vođenju stranice i ‘streaming’ platforme Fighters Life.

Ako ćemo se malo poigrati s tim nazivom, Frati je sada spoznao da život boraca zna biti i dosta gorak.

Dok se ovaj meč zakazan na šest rundi bližio kraju, Marković je u okršaju u Belgiji zadao udarac svojem protivniku, a time je stavio ‘točku na i’ predstave u kojoj su mu suci jednoglasnom odlukom dali pobjedu na bodove. Dvojica sudaca bodovali su sve runde u korist boksača iz BiH.

Stefan Markovic (1-13) gets his first pro win, dropping the purveyor of the Italian live streaming Socials, FightersLife, Alberto Frati (1-1) hard in the 6th on his way to a UD-6 victory in their light welterweight bout from Liege, Belgium pic.twitter.com/6Q30ZRSlcQ

