(VIDEO) ARENOM ZAGRMJELI ‘GENI KAMENI’! Thompson uživo Hrgovića ispratio u borbu života

Hrga je zapalio zagrebačku dvoranu

Najbolji hrvatski boksač u borbu života ušao je uz Marka Perkovića Thompsona i njegovu pjesmu “Geni kameni”. Pjevač je svoj hit izvodio uživo, a Hrgović je prije meča priznao da će mu biti velika čast uz njega ući u ring.

Filip je u Arenu stigao nekoliko sati prije početka borbe kako bi odradio pripreme za meč, a u svlačionici ga je dočekao upravo Thompson.

Hrgović je smatrao kako će upravo riječi Thompsonove pjesme ujediniti i dignuti narod na noge, što se i dogodilo u Zagrebačkoj Areni. Pogledajte te prizore:

The fighters are in the ring as Marko Perkovic Thompson performs for @Filip_Hrgovic’s entrance! #HrgovicMansour #TheHomecoming #TeamSauerland #Boxing pic.twitter.com/OVkS2Wi1OG

— Team Sauerland (@TeamSauerland) 8. rujna 2018.