VELIKI SKANDAL U SVIJETU BOKSA: Svjetskog prvaka povezuju s organiziranim kriminalom

Britanski mediji puni su vijesti kako je svjetski prvak u teškoj kategoriji Irac Tyson Fury povezan s organiziranim kriminalom, poimenice sa zloglasnim klanom Kinahan, kojeg vodi davni prijatelj irskog boksača.

Kinahan klan nastao je tijekom 90-tih godina prošlog stoljeća, a osnovao ga je Furyjev bivši savjetnik Daniel Kinahan, kojeg je BBC povezao s raznim ilegalnim radnjama.

Kako se navodi klan trenutno djeluje u Dubaiju, Irskoj, Velikoj Britaniji i Španjolskoj, a bave se prodajom droge i pranjem novca, dok je u prošlosti povezivan i s ubojstvima, donosi “BBC”.

Uvedene sankcije i nagrada

Sankcije su uvedene protiv Daniela Kinahana koji je označen kao vođa klana, Danijelovog oca Christofera Seniora, osuđivanog dilera droge i Danijelovog brata Christofera Juniora.

Američka agencija za borbu protiv droga DEA ponudila je nagradu u visini do 35 milijuna kuna za informaciju koja bi dovela do uhićenja nekoga od trojice Kinahana.

Daniel Kinahan je jedan od osnivača MTK Global agencije koja predstavlja veliki broj vrhunskih boksača među kojima je i Fury, a Daniel se povukao iz agencije 2017. godine.

Ipak Fury je viđen s Danielom ove godine u Dubaiju, a ludi Irac se zahvalio Kinahanu 2020. godine kada se “zahvalio prijatelju” za organizaciju borbe protiv Joshue.

US officials have announced sanctions against several top members of the Irish Kinahan organised crime group.

These include Daniel Kinahan, who has previously worked as an advisor to boxer Tyson Fury.

— BBC Sport (@BBCSport) April 12, 2022