VELIKI SKANDAL NAKON MEČA: ‘Ono što je on napravio potpuno je nelegalno’

Autor: Dnevno.hr/G.I.Š.

Nakon što je obranio naslove svjetskog boksačkog prvaka po WBC verzijama knockoutom u šestoj rundi protiv Dilliana Whytea, na novog-starog svjetskog prvaka slile su se optužbe od strane suparnika

Tyson Fury je bio puno bolji borac u meču i zasluženo je dobio Whytea, no iako protivnik priznaje kako je dobio udarac, smatra kako nije pao zbog istog, nego zato što ga je Fury odgurnuo rukama.

Sad Whyte traži da se ponovi meč protiv Furyja, koji je najavio kako se povlači iz boksa, ali je izrazio želju okušati se u MMA.

Radi što želi

“Snažno me je gurnuo, a ja sam pao i udario glavom o pod. To je nelegalno. Nije ovo hrvanje, ovo je boks. Ali vi puštate Furyja da radi što želi i zato se izvukao. Trebao sam dobiti još vremena za oporavak i da nastavim s borbom”, rekao je Whyte i onda opleo po sucu:

“Kad me odgurnuo, otišao je sucu i rekao mu da zaustavi borbu. Sudac nije radio svoj posao. Dohvatio me udarcem, to je točno i bio je to dobar udarac. Ali nisam odmah pao. Pao sam nakon što me gurnuo objema rukama. Sudac je katastrofalno odradio svoj posao”, dodao je Whyte.