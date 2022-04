VELIKI SKANDAL LEGENDARNOG BORCA: Pokrenuta optužnica za napastovanje

Jedna od legendarnih boksačkih zvijezda mogla ni se naći u velikim problemima, nakon što je za sada neimenovana ženska osoba pokrenula optužnicu za seksualno zlostavljanje od strane Oscara De La Hoye.

Kako donosi ESPN, radi se o dva slučaja iz 2020. godine, kada je De La Hoya navodno napastovao jednu zaposlenicu tvrtke Casa Mexico koja se bavi proizvodnjom tequile.

De La Hoya , koji je inače službeni partner tog branda tequile, a neimenovana ženska osoba dva put se našla na meti bivše svjetskog prvaka.

Skinuo hlače

Prvi slučaj seksualnog uznemiravanja dogodio se u ožujku 2020. godine, kad je Casa Mexico organizirala posjetu svom proizvodnom pogonu u Meksiku.

Kako navodi bivša zaposlenica Case Mexico, De La Hoya usred noći kucao na vrata hotelske sobe, a kad je otvorila vrata, vidjela ga je s hlačama spuštenih do koljena.

Po njenom iskazu De La Hoya je silom ušao u njenu sobu i u krevet, ali ga je uspjela izbaciti iz kreveta te otpratiti u njegovu sobu. Nadodala je kako se De La Hoya sljedeće jutro nije pojavio na dogovoru o obilasku proizvodnje, nakon čega je otišla u njegovu sobu te ga je probudila, a on je tada ponovno pokušao s njom stupiti u seksualni odnos.

Prisilna penetracija

Drugi slučaj dogodio se u Los Angelesu, kad se našla na poslovnoj večeri u restoranu, kojoj je prisustvovao i De La Hoya, nakon čega su završili na druženju u njegovoj kući.

Kako navodi ona je u jednom trenutku ostala sama s De La Hoyom, nakon čega je on pokazao seksualno pomagalo te je nakon toga on silom seksualnim pomagalom penetrirao u njeno tijelo.

De La Hoya se samo kratko obratio medijima rekavši kako ne želi komentirati takve navode te kako će njegov pravni tim dokazati njegovu nevinost.

