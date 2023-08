Veliki prvak emotivno se oprostio od preminulog oca: ‘Samo sam želio očevu ljubav, ali je nikada nisam imao’

Autor: Dnevno GIŠ

Jedna od najvećih legendi UFC-a, bivši prvak poluteške kategorije i jedan od pionira MMA borbe Tito Ortiz, s tužnim vijestima oglasio se preko društvenih mreža.

Ortiz je na svojem Instagramu podijelio vijest kako mu je u 84. godini preminuo otac Samuel, od kojeg se legendarni borac oprostio jako emotivnom porukom.

“Bio je ovo doista težak dan za mene, u 11:10 preminuo mi je otac. Imao je 84 godine i bio je liječeni ovisnik o heroinu. Kad sam bio mlađi samo sam želio očevu ljubav, ali je nikada nisam imao.





Ipak, ja ga još uvijek volim. Prije 15 godina sam otišao do njega i pitao ga zašto je radio sve to što je radio i zašto mu je droga bila važnija od obitelji. Nikada nisam dobio odgovor na to pitanje, nikad nisam dobio ispriku”, rekao je Ortiz.

Htio sam očevo priznanje









“Bilo je zaista teško, bio sam svjetski prvak, a ja sam samo htio očevo priznanje, da mi kaže da je ponosan na mene, da me zagrli i kaže mi da me voli. Počivaj u miru oče. Sada je gore na nebu, nadam se da jest.

Nadam se da će ga Bog prihvatiti, mislim da hoće jer je u meni napravio dobrog čovjeka”, rekao je, između ostalog, bivši UFC prvak.