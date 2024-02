Veliki hrvatski borac se u potrazi za novcem odvojio od žene i djece, dugovi su ga na to natjerali

Iskusni hrvatski borilački majstor Ivica Trušček nije se jučer dao protiv Nijemca Cihada Akipe, svladao ga je gušenjem u drugoj rundi na priredbi Oktagon 53 u njemačkom Oberhausenu, a nakon što je pokazao što zna u novom nastupu u profesionalnoj karijeri, Trušček je time potvrdio svoje znanje i iskustvo koje je stjecao na različite načine.

Dio priče sjajnog hrvatskog borca bilo je i jedno iskustvo u ‘reality showu’, svojedobno u Big Brotheru, kada je oko mjesec dana živio izoliran od ostatka svijeta, uključujući i život bez žene i djece, što nije bilo lako prihvatiti. Motiv koji je pronašao u potrazi za novcem je tada bio jak, trebao je riješiti dugove koji su bili opterećenje, o čemu je govorio opis njegovog ulaska u ‘reality show’ prije nego se našao u Big Brother kući.

“Ivica Trušček rođen je u Koprivnici, a već kao dijete maštao je o tome da postane borac. To mu se ostvarilo pa je tako postao MMA borac. U Big Brother, priznaje, prijavio se zbog novaca jer, kako kaže, mora podmiriti dugove. Za osobinu kojom će se isticati u odnosu na druge stanare navodi da će šutjeti najviše od svih, a najviše će mu nedostajati njegova djeca”, bio je opis hrvatskog borca u tadašnjoj objavi produkcije ‘reality showa’. Na borbu je naviknut, tom prilikom je probao nešto drugačije, no kasnije se ipak vratio svojoj sportskoj ljubavi.

Ivica Truscek is now the Balkan’s BMF 👏 pic.twitter.com/KXogPpWZ8V

