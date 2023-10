Veliki borac se tukao s medvjedom, a onda ga otac iznenadio što treba napraviti

Postoje stvari koje normalan čovjek ne bi trebao raditi nikad, ni u kakvim okolnostima, no veliki majstori mješovitih borilačkih vještina su ponekad baš nenormalni.

Više puta u životu, takav slučaj vrijedio je za Habiba Nurmagomedova, donedavnog majstora u UFC-u. Više je snimki koje pokazuju kako se Habib tukao s medvjedom, točnije, više njih u različitim fazama života, a o tome je i sam pričao.

Navodno ga je na to tjerao otac dok je još Habib bio mali i odrastao je u Dagestanu u Rusiji. To je bio plan da očvrsne.

Prva od takvih snimki, s oznakama na videozapisu kamere koje pokazuju da se radi o rujnu 1997., stigla je nedugo nakon što je Habib proslavio deveti rođendan.

🐻 9-year-old Khabib Nurmagomedov wrestling a bear in 1997. He’s not normal this fella 😳 #TagAFriend #khabibnurmagomedov pic.twitter.com/HgEYIr2RMy

— Anthony Fowler (@afowler06) October 7, 2018