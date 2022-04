VELIKA VIJEST ZA SVIJET BOKSA: Ukinuta zabrana, koju je prije 60 godina odobrio diktator

Prije 60 godina izbila je kubanska revolucija na čijem je čelu bio diktator Fidel Castro. On je preminuo prije 8 godina, ali tek sad njegova zabrana je poništena.

Kubanski boksači nisu mogli punih 60 godina profesionalno se baviti sportom, ali od sada mogu što bi uvelike moglo promijeniti boksačku kartu svijeta.

Kubanci su vrlo uspješni na amaterskoj razini, a sada će svoju vještinu moći pokazati među profesionalcima. Savez je već potpisao ugovor s jednom meksičkom organizacijom te će uskoro biti održani prvi mečevi.

Velika boksačka nacija

Kuba je u svojoj povijesti osvojila čak 78 olimpijskih medalja u boksu. U periodu od 60 godina dva boksača s Kube dobili su višemilijunske ponude da stanu u ring s Alijem, a drugi s Tysonom međutim obojica odbili jer da su prihvatili u zemlju se ne bi mogli vratiti.

