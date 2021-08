VELIKA TRAGEDIJA, POGINUO OLIMPIJAC NAKON STRAŠNE NESREĆE! Boksač stradao, žena i djeca preživjeli

Moldavski boksač Vasilii Belous poginuo je u teškoj prometnoj nesreći.

Belous je izgubio kontrolu nad svojim Mercedesom te se zabio u betonski zid. Moldavska policija potvrdila je da je boksač stradao u selu Kalaraseuka, nedaleko od glavnog grada Kišinjeva.

Boksačeva supruga i dvoje djece, na svu sreću, su preživjeli.

33- godišnji boksač se natjecao na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. godine.

