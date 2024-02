Velika svađa dvojice prvaka u koju je ‘umiješan’ i Hrgović, navijači poručili: ‘Za sve su krivi Hrvati’

Tyson Fury otkazao je najveći boksački meč ovog stoljeća. Britanac se u Rijadu trebao boriti s Usikom za ujedinjenje pojasa, ali je dva tjedna ranije otkazao borbu jer mu je sparing partner, Hrvat Agron Smakići, nanio posjekotinu iznad oka.

Ponadali smo se svi da je to prilika da za Filipa Hrgovića, ali promotori su na kraju odlučili odgoditi cijeli događaj. Furyevu ozljedu morao je komentirati jedan od najvećih brbljavaca u svijetu boksa, ali i bivši prvak svijeta David Heye.

“Fury je zadobio posjekotinu nekoliko tjedana prije borbe. Jako dobro znam kako je to – 2013. kada sam se trebao boriti upravo protiv njega, zadobio sam posjekotinu. Uf, što sam morao slušati s njegove strane. Zapravo se sjećam da sam u to vrijeme pomislio: ‘Nadam se da će jednog dana prije jedne od njegovih velikih borbi morati ovo preživjeti jer je bio kreten‘ i evo nas. Ali uopće se ne osjećam dobro zbog toga.” Zanimljivo, Heyu se to dogodilo baš pred borbu s Furyem.

Hrvati su krvi

“Kralj Cigana” je te 2013. nakon otkazivanja borbe od strane Heya na Twitteru napisao: “Posjekotina je velika i točno je da ne možete boksati s njom. To mora biti ukinuto. Zato se to i dogodilo, zadobio je posjekotinu da se može izvući. Pi**arije.”

Tu postoji jedna dodatna zanimljivost. Krivac što je Heye odgodio meč bio je Hrgović koji mu je tada bio sparing partner. Kao što smo već napisali Smakići je ozlijedio Furya. Navijači su jednostavno iz zezancije zaključili da su Hrvati krivi za sve: “Hrvati uništavaju teškaške borbe od 2013. godine.”