(UZNEMIRUJUĆI VIDEO) TRAGEDIJA KOJA JE UZDRMALA SVIJET BORILAČKIH VJEŠTINA: MMA borac preminuo nakon nokauta!

Strašna tragedija zatresla je svijet borilačkih vještina. MMA borac Justin Thornton preminuo je u 38. godini života nakon nokauta koji je doživio u kolovozu ove godine.

Thornton je dugi niz godina bio MMA borac, ali se tek u 38. godini odlučio okušati u BKFC-u (Bare Knuckle Fighting Championship), odnosno borbi bez rukavica.

Na kraju se ispostavilo da je to bio koban potez; nokautirao ga je Dillon Cleckler nakon svega 19 sekundi borbe.

BKFC fighter Justin Thornton dies after suffering knockout at BKFC 20 in Mississippi (@DamonMartin) https://t.co/uGIsLweLlp pic.twitter.com/m18T9Xo4W3

— MMAFighting.com (@MMAFighting) October 4, 2021