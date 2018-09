(UŽIVO) SPEKTAKL U ZAGREBAČKOJ ARENI! Hrgović uoči meča bio s Thompsonom: ‘Ponosan sam’!

Najbolji hrvatski boksač, Filip Hrgović, boksa u subotu uvečer u zagrebačkoj Areni protiv Amerikanca Amira Mansoura za internacionalni WBC pojas. Prva je to Hrgovićeva borba pred domaćom publikom, a na vaganje je izašao dobro raspoložen, baš kao i njegov protivnik.

Hrgović je imao 105,7 a Mansour 102,6 kilograma, pa će tako naš borac imati težinsku i visinsku prednost.

Program u Areni s uvodnim borbama počinje već u 18 sati, a meč Filipa Hrgovića i Amerikanca Amira Mansoura očekuje se oko 22 sata.

22:08 – Prvi u ring ulazi Amir Mansour, Arena je prepuna, a ući će u ring uz pjesmu Eminema, ‘Lose yourself’.

22:07 – Uoči meča održana je minuta šutnje za Marijana Beneša, boksačku legendu koja je nedavno napustila ovaj svijet.

21:40 – Ivana Habazin obranila je IBO pojas srednje kategorije jednoglasnom sudačkom odlukom. Bio je to u meč u kojem je Ivana u potpunosti dominirala i nije dozvoljavala ganskoj boksačici da joj ozbiljnije zaprijeti kroz svih deset rundi. Boksačice srećom nisu zaradile nikakve vidljive ili opasnije ozljede. Bio je to školski odrađen meč Ivane i dominacija se nastavlja!

21:32 – Hrgović se susreo s Thompsonom uoči meča. Marko Perković pjevat će mu ‘Gene kamene’ pri ulasku u ring.

“Ponosan što će mi Marko Perković Thompson nastupati pri ulasku u ring”, napisao je Hrgović na Facebooku.

U ovim trenucima Ivana Habazin boksa posljednju rundu i kako sada stvari stoje, obranila je pojas.

21:22 – “Uzbuđen sam kao i cijela Hrvatska, a naša familija posebno. Očekujemo dobar ishod. Teško je objasniti kako se osjećamo, mi gledamo onu drugu stranu kao roditelji, a to je da je boks opasan sport. Ponosan sam na svog sina. Ovo je bila njegova želja da boksa pred svojom publikom i sad je dobio priliku pred veličanstvenom atmosferom”, rekao je to otac Filipa Hrgovića pred kamerama RTL-a.

U ovim trenucima Ivana Habazin boksa šestu rundu i i dalje dominira, ako ovako nastavi, obranit će naslov.

21:12 – Posjećenost u Areni je solidna, došlo je navodno oko 6000 ljudi, a u ovim trenucima hrvatska boksačica i prvakinja IBO-a u srednjoj kategoriji, Ivana Habzin, boksa protiv Gifty Ankrah iz Gane i za sada dominira nakon dvije runde.

20:57 – Leon Bunn je u sjajnom meču svladao španjolskog borca Emmanuela Feuzeua. Tamnoputi je borac morao predati meč Nijemcu jer u sedmoj rundi više nije vidio na desno oko. Bunn je dominirao kroz cijeli meč, ispalio je pregršt jakih serija, a Feuzeu je odolijevao do te posljednje runde, kada više nije imao izbora, a ruku na srce, niti snage.

20:20 – Predstavnik BiH Damir Beljo ostvario je 25. pobjedu u karijeri u sjajnom meču protiv Lukasa Paszkowskog. Odradio je fantastičan meč usprkos teškoj ozljedi ramena koju je zadobio tijekom meča. Na kraju je na sveopće oduševljenje svih slavio sudačkom odlukom.

20:10 – Otprilike sat i pol ili dva sata prije meča, u Arenu je stigao Filip Hrgović. Smjestio se u svlačionicu i počet će s pripremama za meč.

20:05 – Slovenska boksačica Ema Kozin i Meksikanka Irais Hernandez odboksale su neriješen meč u borbi za pojas WBC Silver supersrednje kategorije.

19:50 – Izvrstan meč odboksali su Agron Smakići i Gabriel Enguema. Hrvatski boksač nametnuo je jak tempo od samog početka i kontrolirao borbu prednjim direktom. Nije mu trebalo dugo da počne devastirati gard španjolskog borca.

U četvrtoj rundi Smakići dodatno zažestio borbu vidjevši da mu protivnik polako pada fizički i dobro ga je izbombardirao. Međutim, Španjolac je odolijevao napadima i na kraju je poklekuno tek u sedmoj rundi kada je primio jedan gadan kroše Smakićija. Ovo je bila 14. pobjeda iz 14 mečeva i njegov 12. nokaut.

19:55 – Josip Bepo Filipi odradio je odličan debitantski meč. Pred zagrebačkom publikom slavio je nakon četiri runde protiv srpskog borca Predraga Jevtića. Suci su mu dodijelili sve četiri runde i slavio je jednoglasnom odlukom.

19:45 – Tko je Amir Mansour?

19:35 – Hrgović je podijelio 500 karata braniteljima, a ući će u ring uz pjesmu Marka Perkovića Thompsona.

19:30 – Sve je spremno za meč karijere Filipa Hrgovića.

.@Filip_Hrgovic and Amir Mansour weigh-in, ready for WBC International Heavyweight Championship clash tomorrow at the Arena Zagreb.#HrgovicMansour #TheHomecoming #TeamSauerland #Boxing pic.twitter.com/wbrdquTttR

— Team Sauerland (@TeamSauerland) 7. rujna 2018.