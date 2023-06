(UŽIVO) Plazibat napada naslov: Hrvat u meču karijere, legendarni Vatreni podignuo publiku

Antonio Plazibat u Rotterdamu se bori za najveći rezultat u karijeri, s prilikom za dolazak do naslova privremenog prvaka u teškoj kategoriji u organizaciji Glory. Protivnik hrvatskog kickboksača je nigerijsko-nizozemski borac Kevin Tariq Osaro, a borba za naslov otvorena je nakon što je tešku ozljedu koljena pretrpio prvak Rico Verhoeven koji će morati pauzirati još neko vrijeme.

Dvoboj za privremenog prvaka počinje iza 22:45 sati, pratimo ga u tekstualnom prijenosu.

Plazibat u Rotterdamu uza sebe ima puno hrvatskih navijača, a među njima je i vodstvo Hrvatskog nogometnog saveza te dio stručnog stožera Vatrenih. Poseban pozdrav zaslužio je Mario Mandžukić. Legendarni nekadašnji napadač Vatrenih dobio je ovacije nakon što su ga u dvorani pokazali na ekranu, podignuo je publiku i uzvratio svojim pozdravom…

Posebna večer za obojicu

Meč u Ahoy Areni je poseban za Plazibata i Osara s obzirom na to da su dobri prijatelji, često su zajedno na treningu, a ovog puta, za 29-godišnjeg Solinjanina to donosi drugačiji izazov od mnogih koje je do sada prošao.

“Borio sam se dosad jedino sa znancima na državnim natjecanjima, nismo bili prijatelji, ali smo se znali. Prvi put se borim protiv nekog ovakvog, najteža situacija, najgore, nemamo što reći”, opisao je Plazibat.

Borba je najveća u karijeri za hrvatskog kickboksača, ali i za Osara, a s takvim ulogom, puno je toga na vagi na priredbi koju je Antonio ranije ovog tjedna najavio svojim ‘fanovima’ i na Instagramu…

