URNEBESNI CRO COP O DLAKAVOM RIVALU: ‘Ono je baš bilo ružno za vidjeti, ulazi ti u usta i lice, katastrofa’

Najslavniji hrvatski MMA borac, Mirko Cro Cop Filipović, 16. veljače 2019. godine debitirat će u Bellatoru protiv Roya “Big Countryja” Nelsona. Borba je zakazana u Mohegan Sun Areni, gdje je 1998. godine Željko Mavrović boksao za titulu protiv Lenoxa Lewisa.

Inače, ovo je Mirku prilika za osvetu jer se dvojac već jednom borio, 2011. godine, kada je pobijedio Nelson. Cro Cop je sada, dva mjeseca prije meča, progovorio za Novu TV kako se osjeća prije outa u Ameriku:

“Nadam se da ću biti što spremniji i da ću osvetiti poraz koji sam doživio 2011. godine”, kazao je Cro Cop, koji je komentirao i Nelsonove nekorektne izjave nakon njegove teške ozljede:

“Ma to je nebitno. Mislim da on samo na taj način želi prodati borbu. Neki vole taj ‘trash talk’, ja ga ne volim. Mislim da je on ovako privatno okej lik. Potpisao sam samo na jednu borbu. Mislim da će Stipe Miočić dobiti revanš protiv Daniela Cormiera. Zaslužio je. Čudni su putevi UFC-ovi. U kontaktu jesmo. Nadam se da će se ponovno boriti”, rekao je Mirko pa u svom stilu komentirao Nelsonovu bradu:

“Mislim da ju je malo skratio, vidio sam u zadnjoj borbi da ju je malo skratio. Ono je baš bilo ružno za vidjeti. I nezgodno! Na kraju krajeva, ako dođe do klinča da mi one dlake ulaze u lice u usta, katastrofa, to mi je katastrofa, blago rečeno, nesportski. Al’ mislim da ju je malo potkreso u zadnje vrijeme koliko sam vidio”, rekao je Mirko za Novu.