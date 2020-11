UFC-OV PRVAK ŠOKIRAO: Nećete vjerovati kako je odbrusio doktoru

Autor: Luka Vuletić

Prvak UFC-a u srednjoj kategoriji Israel Adesanya u rujnu je obranio titulu pobijedivši Paula Costu na UFC 253.

Prilikom proglašenja pobjednika šokirao je javnost svojim izgledom, odnosno deformacijom prsnog mišića. Za oko je zapeo opušteni mišić na utreniranom tijelu što je bio poprilično neobičan prizor.

Glasine su odmah počele da je tome razlog korištenje steroida, no nigerijski borac to je sad demantirao otkrivši da je za to kriv jedan porok.

“Išao sam na pretrage, razina hormona je u redu. Da budem iskren, tome je vjerojatno pridonio moj nezdravi način života”, izjavio je Adesanya i otkrio istinu:

“To je zbog pušenja trave, doktor mi je rekao da moram prestati, ali sam poručio da to ne namjeravam napraviti. Samo ću smanjiti količinu.”

Neke studije pokazale su da korištenje marihuane stimulira stvaranje muških dojki jer navedena supstanca povisuje razinu estrogena i smanjuje razinu testosterona.