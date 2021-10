U SRBIJI PRONALAZI DUŠEVNI MIR, A U RINGU RAZBIJA! Jedan od najvećih u povijesti trijumfalno slavio!

Po mnogima najbolji MMA borac svih vremena, 45-godišnji Fedor Emelianenko slavio je protiv Amerikanca Timothyja Johnsona na Bellatorovoj priredbi koja je održana u Moskvi.

Bellator 269 je poseban jer je po prvi puta održan u Rusiji, domu velikog Fedora. A upravo je tako ‘Posljednji Imperator’ i proslavio povratak u oktogon i tu u njegovoj Rusiji.

Završio je borbu nakon svega jedne minute i 46 sekundi, iako je Amerikanac dobro krenuo u meč.

Kombinacijom od dva strašna udarca ekspresno je prikucao protivnika u pod te izborio plasman u finale. Emelianenka se sjećamo iz velikih dvoboja s Mirkom Filipovićem u Prideu, u kojem je Rus bio apsolutni prvak. Bila je to jubilarna 40. pobjeda za Fedora.

