Tragedija na Staru godinu, svjetski prvak (33) terencem pregazio suprugu

Strašne vijesti dolaze nam na Staru godinu iz Australije, gdje je policija uhitila bivšeg svjetskog prvaka u biciklizmu Rohana Dennisa pod sumnjom da je ubio svoju suprugu Melissu Hoskins, isto bivšu svjetsku prvakinju u biciklizmu.

Kako donose mediji iz Australije, tragedija se dogodila ispred njihove obiteljske kuće, gdje je nesretnu Melissu njezin suprug udario s terenskim vozilom i teško ju ozlijedio.

Melissa Hoskins je prebačena hitno u bolnicu, ali nesretnoj ženi ozljede su bile preteške i liječnici joj nisu mogli pomoći te je nažalost preminula.

Rohan Dennis: World champion cyclist is charged over Olympian wife’s death – after the mother-of-two was allegedly struck by a ute https://t.co/0HcRtv3MV6 pic.twitter.com/oH8kL7Y90W

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 31, 2023