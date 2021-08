TKO ĆE BITI NOVI IZAZIVAČ? NGANNOU PORUČIO: ‘Vi se borite za drugog izazivača! Kralj sam ja, a onda ide Stipe!’

Noćas je francuski borac Cyril Gane slavio protiv Derricka Lewisa na UFC-ovoj priredbi 265 u Houstonu. Gane je na taj način uzeo privremeni pojas teškaškog prvaka.

Podsjetimo, trenutni teškaški prvak je Francis Ngannou koji je slavio protiv Stipe Miočića, ali s obzirom na to da se Kamerunac nije mogao boriti, privremena titula ide Francuzu.

Sve je izglednije kako bi se Ngannou mogao boriti protiv Ganea, no trenutni prvak teške kategorije u UFC-u ima svoj poredak.

Ngannou je uoči borbe imao nešto za reći Ganeu i Lewisu. Prvo je naglasio da će to biti odlična borba, a onda ime je poručio da njihova borba ne znači puno, jer nitko od njih nije kralj, pa čak ni prvi izazivač:

“Budimo realni, ovo je borba za mjesto drugog izazivača. Ja sam kralj, a odmah nakon mene je Stipe. On je prvi izazivač”, poručio im je Ngannou.

Here’s what Francis Ngannou had to say before the interim title fight started. Via @francis_ngannou . pic.twitter.com/T89NyKAuum

Nakon borbe je na svojem Twitter profilu pohvalio Francuza:

“Impresivan nastup Ganea. Sad je legitiman izazivač. Vidimo se uskoro dečko, kad znaš, znaš.”

Impressive performance from Gane !

He’s now a legit contender.

See you soon boy. When you know you know. #ufc265

— Francis Ngannou (@francis_ngannou) August 8, 2021