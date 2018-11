SVJETSKI PRVAK STIGAO U ZAGREB I PORUČIO: ‘Nikada nećemo imati dobre uvjete, ali zato imamo zlato’

Autor: HINA/B.H.

Hrvatska karate reprezentacija osvojila je na Svjetskom prvenstvu u Madridu jedno odličje i to ono najsjajnije, koje je u poluteškoj kategoriji do 84 kg pripalo 22-godišnjem Ivanu Kvesiću članu KK Hercegovina iz Zagreba. On se tim uspjehom približio nastupu na Olimpijskim igrama 2020. u Tokiju.

“Moram biti zadovoljan svojim nastupima, ali ostaje žal što je zbog ozljede protivnika nisam zlato osvojio nakon nastupa u finalu. Ja sam protivnika iz Ukrajine već više puta pobijeđivao i vjerujem da bi tako bilo i u finalu u Madridu. Naslovom svjetskog prvaka sasvim sam se približio nastupu na Olimpijskim igrama u Tokiju”, rekao je na konferenciji za novinare Ivan Kvesić.

On je do naslova svjetskog prvaka stigao bez borbe u finalu jer se zbog ozljede njegov suparnik Ukrajinac Valerij Čobotar nije pojavio na tatamiju.

Na putu do finala, nakon što je u 1. kolu bio slobodan, Kvesić je ostvario pet impresivnih pobjeda, a zlatno odličje donijelo mu je i pregršt bodova u kvalifikacijama za Olimpijske igre u Tokiju.

Svjetsko prvenstvo u Madridu, na kojem je nastupilo je 1.117 natjecatelja iz 144 zemlje, a među njima i 24 hrvatskih kararatašica i karataša koja su se natjecala u pojedinačnim i ekipnim konkurencijama, bilo je prvo otkako je karate postao olimpijski sport te ujedno i prva kvalifikacijska stepenica za nastup na Olimpijskim igarama u Tokiju. Kako do početka OI 2020. više neće biti svjetskih prvenstava vjerovatno će ovo svjetsko zlato Kvesiću biti dovoljno za nastup na Igrama u domovini karatea.

Inače, Kvesić je treći svjetski prvak u povijesti hrvatskog karatea, prije njega zlatna odličja osvajali su Junior Lefevre 2000. u Munchenu, te Danil Domdjoni na SP u Tokiju 2008.

Novoizabrani predsjednik Hrvatskog karate saveza Davor Cipek zahvalio je Hrvatskom olimpijskom odboru koji je osigurao sve uvjete za pripremu i nastup naših najboljih karataša, ne samo na ovom svjetskom prvenstvu nego i brojnim drugim međunarodnim natjecanjima.

“Mi smo svjesni da nikada nećemo imati uvjete kakve imaju puno veće zemlje, ali ovo zlatno odličje dalo nam je dodatni vjetar u leđa za formiranje Hrvatskog olimpijskog karate tima. U njega ćemo uvrstiti sve one športaše koji imaju izglede izboriti plasman na OI u Tokiju, ali ćemo njima pridružiti i četiri-pet mladih karataša na koje računamo da bi našu zemlju mogli predstavljati na OI 2024.”, kazao je Cipek i naglasio da će karate savez svojim vrhunskim sportašima osigurati optimalne uvjete za pripreme i slati ih na sva međunarodna natjecanja na kojima se osvajaju bodovi za nastup na olimpijskim igrama.