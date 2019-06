SVIJET SLAVI NOVOG PRVAKA! Meksikanac usred New Yorka nokautirao Joshuu i jednim potezom osvojio sve titule

Meksički boksač Andy Ruiz Jr. napravio je jednu od najvećih senzacija u povijesti boksa svladavši u New Yorku tehničkim nokautom u sedmoj rundi svjetskog prvaka u teškoj kategoriji Britanca Anthonyja Joshuu.

Ruiz (29) je u zadnji trenutak prihvatio meč s Joshuom, kao zamjena za Jarrella Millera, koji je pao na doping-testu. No, hrabri Meksikanac, koji staturom nimalo ne podsjeća na boksača, iznenadio je svijet nanijevši Joshui prvi profesionalni poraz u karijeri i uzevši pojaseve svjetskog prvaka u verzijama WBA, IBO, IBF i WBF.

Bio je to spektakularan meč u kojem su u trećoj rundi oba boksača završila na podu, da bi u sedmoj rundi Ruiz razornom serijom udaraca nokautirao Joshuu, koji nije mogao nastaviti meč. Joshui je sudac u meču brojao čak četiri puta.

Britancu je to bio prvi meč u SAD-u, a mediji navode da će gotovo sigurno doći do uzvratnog dvoboja. Ruiz je postao prvi Meksikanac u povijesti s naslovom prvaka u teškoj kategoriji.

“Ništa ne bi bilo moguće da nije bilo mog tate. Osjećaj je nevjerojatan, za ovo sam radio cijeli život i o tome sanjao. Ne mogu vjerovati da su mi se snovi ostvarili. Imam te meksičke krvi u sebi i to su svi mogli vidjeti. Vidio sam da je uzdrman, ali nisam se želio zaletavati nego sam se držao plana i taktike. Presretan sam što sam ovo priuštio mojim Meksikancima, sad je vrijeme za feštu, a za mene je samo nebo granica”, rekao je Ruiz nakon borbe.

Joshua ga je izgrlio nakon poraza i čak je u ringu prekinuo njegov govor kako bi mu odao priznanje za sjajan nastup i veliku pobjedu.

“Pobijedio me jako dobar borac. Bit će zanimljivo vidjeti koliko daleko će dogurati. Čestitam mu na velikom rezultatu. Iznimno ga poštujem. On je sad svjetski prvak, ali vidjet ćemo se mi ponovno”, rekao je 29-godišnji Britanac kojemu je to bila prva borba u Sjedinjenim Državama.

Njegov promotor Eddie Hearn rekao je za BT Sport da se revanš očekuje krajem godine.

😂 ‘I want to go and get in shape and look like a Mexican Anthony.’

💪 Andy Ruiz Jr has spoken after his sensational win over Anthony Joshua.

Reaction 👉 https://t.co/63JcJX3CTP #bbcboxing #JoshuaRuiz pic.twitter.com/q6Ezgtpiy8

— BBC Sport (@BBCSport) June 2, 2019