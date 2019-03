SVIJET SE OPRAŠTA: ‘Istinski ratniče, hvala ti na velikoj karijeri’! Traži se umirovljenje legendarne pjesme

Najpoznatiji hrvatski MMA-borac Mirko Filipović u petak je objavio da će završiti svoju veoma dugu ali i još plodniju karijeru. Oprostio se uz spominjanje moždanog udara koji će ga sasvim sigurno dugo odvući od bilo kakvih napornijih aktivnosti. Kazao je da više neće u ring, što je, poznavajući njega i želju za borbama bila teška odluka. Ipak, sasvim sigurno i najispravnija.

Mirkov oproštaj udarna je tema mnogih medija, ne samo u Hrvatskoj. Svi eminentni MMA-stručnjaci slažu se da je Filipović napravio veliku karijeru, a neki novinari idu do toga da se čuvena pjesma grupe Duran Duran, Wild Boys treba umiroviti. Bio bi to Mirkov zaštitni znak, budući da je poznato kako je Cro Cop godinama u ring na svojim borbama izlazio baš uz tu skladbu,

Ovo su samo neke od reakcija poznatih ljudi iz svijeta mješovite borbe na vijest o prekidu karijere Mirka Filipovića.

The legendary Mirko Cro Cop announced his retirement on Croatian TV today. Spoke to him earlier and he confirmed he suffered a stroke after his last fight and he can no longer take punches to the head. He is doing OK, though. “I was very lucky,” he said. More shortly.

— Ariel Helwani (@arielhelwani) March 1, 2019