Sudačka krađa u režiji Jugoslavena, velika legenda ostala bez olimpijskog zlata

Autor: GIŠ

Iako bi svijet sporta u nekoj svojoj idealnoj verziji trebao biti oličenje fair playa i poštenja, svjedoci smo mnogih slučajeva gdje su neke vanjske sile utjecale na krojenje rezultata, ponekad i na najvišim razinama. Tema našeg feljton je po mnogima najvećih krađa u povijesti boksa, koja se dogodila u režiji Jugoslavena na Olimpijskim igrama u Los Angelesu.

Glavni protagonist ove ružne priče je legendarni boksač i jedan od najboljih teškaša u povijesti boksa Evander Holyfield, koji je zbog sudačke oduke ostao bez mogućnosti borbe za olimpijsko zlato u Los Angelesu, u kojoj se trebao susresti s jugoslavenskim boksačem Antom Josipovićem.

Holyfield je svoj nastup na OI odradio nevjerojatno superiorno, na startu olimpijskog turnira nokautirao je Ganca Taja Akaya u trećoj rundi. U drugom kolu Iračanin Ismail Salman nije izdržao niti dvije runde, a u četvrtfinalu je doslovno pomeo Kenijca Sylvanusa Okella. Borba je završila i prije nego li je zapravo počela, a Kenijac je izdržao svega nekoliko sekundi.

Ukradeno finale

S druge strane ždrijeba prema finalu Olimpijskog turnira u Los Angelesu kročio je jugoslavenski reprezentativac Ante Josipović, koji je slavio pobjedama na bodove protiv Nijemca Botta, Rumunja Donicija i Alžirca Moussae. Iako je i Jugoslaven redom pobjeđivao suparnike u eventualnom srazu protiv Holyfielda nisu mu se davale prevelike šanse.

Holyfield je tako lakoćom došao u polufinale OI, gdje ga je čekao Novozelanđanin Kevin Barry, koji je u ringu bio potpuno podređen Amerikancu, koji ga je na početku druge runde suparnika snažno udario desnicom u tijelo, uslijedio je topovski aperkat kojim ga je poslao na pod, i to je bilo to. Novičić nije Barryju niti brojao nego je proglasio to nokautom i povukao se u neutralni kut.









Naravno svi su bili sigurni u pobjedu Holyfielda, no na proglašenju pobjednika svi su ostali u čudu, a beogradski sudac Gligorije Novičić svojom odlukom ušao je u povijest. Naime, Novičić je podigao ruku Barryja kao pobjednika na opće čuđenje svih prisutnih, a kada je začuđeni Novozelanđanin shvatio što se dogodilo, prišao je Evanderu i njemu dignuo ruku kao pobjedniku.

Sporna odluka









Gligorije Novičić je dosudio diskvalifikaciju Holyfieldu zbog nedozvoljeno niskog udarca ispod pleksusa. Kako je snimka pokazivala da je riječ zapravo bila o udarcu u tijelo, službeno je objašnjenje promijenjeno u diskvalifikaciju zbog udarca poslije sudačkog znaka za prekid borbe i tako uskratio velikom boksaču mogućnost Olimpijskog zlata.

Kako Barry nije imao pravo nastupa u finalu, jer je službeno izgubio nokautom nakon kojeg 28 dana nije imao pravo nastupa, zlatnu medalju osvojio je Ante Josipović, inače rođeni Banjalučanin, koji se time upisao uz bok dvojci legendi boksa s ovih prostora, Parlovu i Kačaru. No Novičić je svojom odlukom pogurao Josipovića do zlata, koji je na svečanom je proglašenju prvo izviždan, da bi onda dobio veliki pljesak, jer je Holyfielda pozvao da uz njega stane na najviše pobjedničko postolje.

Nakon razočaranja u amaterskom boksu Holyfield je 1984. godine prešao u profesionalne vode, u kojima se zadržao do 2011. godine, a svijet ga uz nalsov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji, pamti i po ludoj borbi protiv Mikea Tysona, kada je Evanderu odgrizao komad uha. U svojoj velikoj profesionalnoj karijeri Holyfield je pobjeđivao veličine kao Georgea Foremana, Larryja Holmesa, Riddicka Bowea, Raya Mercera, Mikea Tysona dva puta, Michaela Moorera, no sigurno ga odluka suca Novičića, kojom je gotovo sigurno izgubio olimpijsko zlato, još uvijek više boli od Tysonovog ugriza.