STRAVA U ITALIJI: Ubijen boksač hrvatskog podrijetla, a onda je otac krenuo u osvetu

Strašna vijest stiže iz Italije gdje je tijekom noćnog izlaska s prijateljima život izgubio Leonardo Muratović (25) izAprilije, talijanski profesionalni boksač porijeklom iz Hrvatske.

Kako se saznaje 25-godišnji Muratović ubodem je nožem u Anziju u nedjelju iza dva sata ujutro u trbuh i nažalost taj ubod bio je dovoljan da nesretni Leonardo podlegne ozljedama.

Plavokosi Viking, kako se prozvao na ringu, nije uspio doći do najbliže bolnice, već je izdahnuo tijekom prijevoza u kolima hitne pomoći.

Izručen ubojicama

Pokojnikov brat Daniel Muratović izjavio je kako je njegov brat izašao s najboljim prijateljem i djevojkama u lokal La Bodeguitu. Nakon što zaštitari izbacili iz lokala Muratovićevu grupu druga grupa ga je opkolila, tukla, a jedan od njih ga je ubo nožem i ubio.

Grupa mladića je nakon toga pobjegla i ostavila Murtovića u lokvi krvi. U jutro policija je pozvala na razgovore ičlanove Muratovićeve obitelji i svjedoke, među kojima i dvojicu zaštitara.

Muratovićev otac, koji je smrtno bolestan pred policijskim povjerenstvom napao je nožem zaštitare pa su na kraju oba završila u bolnici, ali ozljede nisu bile opasne po život.

Muratović stariji je sada u istražnom zatvoru, a policija još traga za ubojicom njegova sina i njegovim pomagačima.

