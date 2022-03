STRAŠNA NESREĆA SVJETSKOG I OLIMPIJSKOG PRVAKA: ‘Vid mu je na samo 20 posto, nadamo se oporavku’

Nekadašnji svjetski prvak u bantam kategoriji Kubanac Guillermo Rigondeaux, doživio je tešku nesreću u svom domu, kada mu je iz neutvrđenih razloga ispred lica eksplodirao ekspres lonac.

Bizarna nesreća u kojoj je eksplodirao ekspres lonac nanijela mu je teške ozljede očiju, a prema riječima njegovog menadžera Alexa Bornotea, ova nesreća bi sjajnog boksača mogla koštati karijere jer je skoro ostao slijep.

“Guillermo se nalazi u bolnici nakon što mu je ekspres lonac eksplodirao u lice. Ima povrede očiju, Rigov vid je trenutno samo na 20 posto. Ipak, nadamo se da će se u potpunosti oporaviti”, izjavio je Bornote.

Legenda boksa

Guillermo Rigondeaux je dvostruki je olimpijski i svjetski prvak u bantam kategoriji, a uspjeh iz amaterskog boksa prenio je i u profesionalne vode.

Ovaj 42-godišnjak kao profesionalac je bio prvak svijeta u bantam i superbantam kategoriji, a ukupno je u karijeri kubanski boksač na omjeru od 20 pobjeda i tri poraza, te je jedan meč proglašen kao no contest.

Gold medalist boxer Guillermo Rigondeaux suffered serious eye injuries in a freak cooking accident, his manager said. https://t.co/HwkB8st1XO

— TMZ (@TMZ) March 4, 2022