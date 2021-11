STRAHOTA U SVIJETU SPORTA! MMA borac brutalno ubio liječnika zbog svađe oko cjepiva?!

MMA borac Akmal Kožijev, nadimka AK47, trenutno se nalazi u zatvoru zbog optužbe da je ubio liječnika Mirana Ribatija.

Svjedok događaja tvrdi da je dvojac uživao u večer prije nego što su se žestoko posvađali, a na kraju je ta svađa bila kobna za liječnika. The Guam Post prenosi kako je predmet svađe bilo cijepljenje protiv korona virusa.

Ruski borac tamošnjoj javnosti bio je poznat kao antivakser i nije prihvaćao savjete svog liječnika.

U trenutku svađe Kožijev je zgrabio liječnika te ga počeo gušiti, a potom ga je izbo nožem i kostima koje su ostale od večere. Liječnik je pronađen mrtav na mjestu zločina te je borac priznao brutalni zločin.

MMA fighter allegedly stabbed doctor to death with animal

bone over Covid vaccines https://t.co/KsxBkRWCK7 #News

— Sarang Pokhare (@sarang143u) November 17, 2021