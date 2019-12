ŠTO STOJI IZA OVIH OBJAVA: ‘Dr. Steelhammer’ zagolicao maštu, no povijest je još daleko

Autor: Josip Valjan - Harambašić

Odlaskom braće Kličko u mirovinu boksački svijet je napokon prodisao. Borbe su postale atraktivnije, otvorenije, prilagođenije publici koja žudi za old fashion čakaćkim obračunima. Vrijeme Mikea Tysona, Evandera Holyfielda, Lennoxa Louisa ostaje nepreboljeno, no da su se vratila dobra stara vremena nagovijestio je Joshua kada je sjajnim aperkatom devastirao mentalno stanje Vladimira Klička.

Ni njegova brada nije ostala imuna na udarce Andyja Ruiza, Tyson Fury je padao od silovitih udaraca Deontayja Wildera. Mnogi obožavatelji plemenitog sporta žude za atraktivnim potezima pa propuštaju umjetnost koja se događa u međuigri, stoga je gotovo svaki ‘hype’ zakolutao očima kada je Joshua vratio teškaške pojaseve u svoje vlasništvo, borbom u kojoj se, kako je popularno reći, “nije ni oznojio”.

Stoga je vijest o povratku u boks dugogodišnjeg prvaka Vladimira Klička odjeknula svijetom, iako se ne zna je li se ovaj šali ili misli ozbiljno.

Ukrajinac se umirovio nakon što je 2017. godine izgubio od Anthonyja Joshue u 11 rundi. Nagovještavao je Kličko kako bi se mogao vratiti i tražiti revanš, ali do toga nije došlo, no čini se kako ipak nije ostao impresioniran izvedbama novog naraštaja boksača pa se odlučio uplesti u igru.

Budući da su braća Kličko poznati kao perfekcionisti koji paze na svoje svoje tijelo, ništa nas ne bi iznenadilo. Vladimiri su 43. godine no njegov povratak ne bi bio presedan. George Foreman se nekoliko puta opraštao od boksačke karijere i nekoliko puta se uspješno vraćao. Nakon desetogodišnjeg izbivanja iz ringa vratio se 1991. godine 42. – godišnjak te je u meču protiv Evandera Holyfielda za naslov prvaka izgubio, no stekao je nove poklonike u svijetu boksa.

Tri godine nakon toga uspio je osvojiti naslov prvaka u meču protiv Michaela Moorera. Sve do danas George Foreman je ostao najstariji svjetski prvak u teškoj kategoriji.

Vladimir Kličko je sada na svojem Twitter-profilu “u promet” pustio tri zanimljive objave. Naveo je trojicu najjačih boksača današnjice i pozvao je obožavatelje neka “lajkaju” onu koju bi najviše voljeli gledati. Naveo je borbu s Furyjem, Joshuom i Wilderom. U “vodstvu” je objava u kojoj govori o meču s Furyjem jer ipak ga je on prvi srušio s trona.

Let me entertain you with this and you can like it ❤️ or not: Fury 🆚 Klitschko 2 — Klitschko (@Klitschko) December 14, 2019

Let me entertain you with this and you can like it ❤️ or not: Joshua 🆚 Klitschko 2 — Klitschko (@Klitschko) December 14, 2019