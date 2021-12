‘ŠTO S NJIM? ON JE JEDNOSTAVNO ZAOSTAO’ Hrgović žestoko o Babiću: ‘Završio bi ga brže od Emira, on samo priča!’

Autor: F.F

Najbolji hrvatski boksač, Filip Hrgović, uvjerljivo je svladao Emira Ahmatovića u noći sa subote na nedjelju. Bio je to njegov 14. profesionalni nastup i 14. pobjeda, a do nje je stigao u trećoj rundi.

Ahmatović nije bio ozbiljan zalogaj za Hrgovića koji je u trećoj rundi nokautirao srpsko-njemačkog borca. Odmah nakon meča počelo se pričati o budućnosti našeg borca – tko je sljedeći?

Naravno, novinari nisu mogli odoljeti, a da se ne spomene Alen Babić, o kojem Hrgović nije imao lijepe riječi.

Poznati odnos

I ptice na grani znaju u kakvom su odnosu Babić i Hrgović. Alen bio volio ući u ring s Hrgovićem te ga često proziva; a Filip pak misli da mu Babić nije nikakva prijetnja. Kada su ga pitali za njega, Hrgović je bez dlake na jeziku poručio:

“Što s njim? Pa on je jednostavno retardiran. Taj samo puno priča, on nije stepenica više u mojoj karijeri. Završio bih s njim prije nego s Emirom. To je rivalstvo nastalo zbog njegovih priča. Može pričati do sutra, ali u boksačkom ringu to nema veze s rivalstvom. On nema nikakve kvalitete da me ugrozi”, rekao je nakon borbe i uvjerljive pobjede za Marchroom Boxing.

Filip Hrgovic trashing Alen Babic 🇭🇷 The accent just makes it so much funnier 😂😂😂 (@boxing_social) #boxing #HaneyDiazJr pic.twitter.com/f6XV4M2Gwt — BoxingTalk (@BoxingTalk18) December 3, 2021









Dan prije također je spomenuti Babić, a Hrgović je rekao:

“Samo želi pozornost. Spominje moje ime da se proslavi i dobije pozornost medija. On je samo retardiran tip. Nema potencijala da postane sila u teškašima. On je klaun koji puno priča.”