STIŽU REAKCIJE NAKON MIOČIĆEVE BORBE: ‘Ogromno poštovanje za Stipu, imao je nevjerojatan niz’

UFC ima novog prvaka u teškoj kategoriji, a njegovo ime je Francis Ngannou.

Udarač je jutros u početku druge runde nokautirao Miočića koji je u borbu ušao nešto slabije te nije imao izglede.

Stipe je izdržao prvu rundu, ali na početku druge udarci Kamerunca su bili prejaki te se nije oporavio do kraja borbe. Ngannou je završio borbu sa serijom udaraca, a sudac je prekinuo meč.

”Dominacija! Miočić je imao nevjerojatan niz, imam ogromno poštovanje prema njemu. Čestitam Francisu, počinje era Predatora”, objavio je poznati The Rock na Twitteru.

Wow that was dominant.

What an incredible #goat run @stipemiocic had.

Nothing but respect for that guy.

A huge congrats to my brother @francis_ngannou.

The era of the Predator begins. #WarriorMana #UFC260









— Dwayne Johnson (@TheRock) March 28, 2021