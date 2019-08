STIPE MIOČIĆ UPUTIO PORUKU HRVATSKIM NAVIJAČIMA: „Sve što ću reći jest da se idem zabaviti„

Za dnevnik Nove TV UFC borac Stipe Miočić, Amerikanac hrvatskog porijekla najavio je svoj veliki dvoboj protiv Daniela Cormiera u nedjelju u 22.45, s prijenosom na spomenutoj televiziji. Uzvratna je to borba, u prvoj je trijumfirao Cormier.

Bez velikih riječi Stipe je uputio poruku svojim, hrvatskim navijačima:

„Za mene je svaka borba velika borba, ali ova je definitivno posebna. On će dati sve od sebe ali i ja. Osjećam se dobro, sjajno. I još nešto. Ne, ne bojim se. Spreman sam i dobro sam se odmorio prije. Prošlo je razdoblje teškog rada sada se idem boriti i dobro zabaviti”

Dodaje da zna gdje je griješio u prvom dvoboju, a na bahate izjave Cormiera da „baš i nije bio dobar„ veli da mi služi kao izvrstan poriv,

„Iskreno da vam kažem, Neznam zašto je to uopće rekao. To je sve što ću reći„…