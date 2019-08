STIPE MIOČIĆ UOČI VELIKOG DVOBOJA: “Cormieru neću reći gdje sam griješio, a srušiti ću i kladionice”

“Pustite kladionice, one su tu da ih se ruši!” Sjajna je to izjave američkog UEF borca hrvatskih korijena, Stipe Miočića uoči u nedjelju rano ujutro dvoboja protiv Daniela Cormiera, svjetskog tešaškog prvaka. Trijumfira li Stipe sad u ovom uzvratnom dvoboju, jer Cormier je prvi puta dobio, biti će to dosad najveći uspjeh ovog sportaša.

Stipe Miočić veli da osjeća golemu podršku iz Hrvatske i da mu je to najveći motiv.

“Sad se osjećam puno bolje nego prije zadnjeg dvoboja s Cormierom. Sjajno sam trenirao, okružio sam se najboljim ljudima i potpuno sam spreman za subotu. Cormier je opasan tip, ali ja sam još opasniji i uopće ne sumnjam u svoju pobjedu. Znam sve što sam krivo radio prošli put protiv njega, ali to ću zadržati za sebe. Uglavnom, moram puno više paziti na sebe, držati udaljenost i paziti na ruke”, tvrdi Miočić i dodaje.

“Stano mi napominju da sam autsajder u kladionicama. Ma, znate da to ništa ne znači”!

Na koncu zaključuje:

“Poručujem svojim navijačima, u Sjevernoj Americi i Hrvatskoj, da ću biti najbolji što sam ikada bio. Zbog njih, ne samo zbog sebe”!