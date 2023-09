Stipe Miočić se čudesno preobrazio: Evo kako sada izgleda majstor hrvatskih korijena

Autor: Ivor Krapac

U pripremama za veliki meč protiv Jona Jonesa zakazan za priredbu UFC 295 koja će biti održana 11. studenog u New Yorku, Stipe Miočić radi na sebi, a u tom poslu, uspio je doći do velikog preobražaja što se kilaže tiče.

O tome je američki borilački majstor hrvatskih korijena govorio sam, a to otkrivaju i riječi nekadašnjeg velikog borca Daniela Cormiera, sada komentatora zbivanja u UFC-u.

“Dobivam iz Miočićevog kampa informacije da nikad nije izgledao bolje. Izgleda ogroman, izgleda velik, izgleda jak”, rekao je Cormier što je saznao o legendarnom Stipi.





Ide žestoko na treningu

Miočić ovih dana na Instagramu objavljuje kako izgleda posao u pripremama. Hvata se prava forma za napad na Jona Jonesa, ali i prava kilaža kakvu želi.

Radi se o težini od oko 111 kilograma, za koju se iz tabora borilačke legende hrvatskih korijena doznaje da ju već ima. Po riječima Daniela Cormiera, to je i idealna kilaža za Miočića za borbu.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Stipe Miocic (@stipemiocic)









Cormier je dodao i da očekuje Miočića u tjelesnom stanju u kakvom je bio u najboljoj fazi karijere.

“Hoće li to što je napravio biti dovoljno? To ne znam, samo vam dajem informaciju. Pokazujem što se događa da svi mogu uvidjeti da će to biti Stipe Miočić dok je napadao naslov, a ne čovjek kojeg smo vidjeli kasnije, mali i mršavi tip”, rekao je Cormier o Stipi.







Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Stipe Miocic (@stipemiocic)

Mnogi Miočića podcjenjuju, a Daniel Cormier se prisjetio da ga je i on gledao nekako svisoka prije nego su se susretali u svoje dvije međusobne borbe u kojima je slavio majstor hrvatskih korijena.

“Nekad zaboraviš da je taj čovjek među najjačim ljudima na planetu, uvijek nosi i taj teret sa sobom”, dodao je Cormier o podcjenjivanju Miočića.