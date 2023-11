Stipe Miočić ispričao teške obiteljske trenutke

Jedan od najboljih MMA boraca svih vremena i naše gore list Stipe Miočić, doživio je veliko razočaranje nakon što mu je otkazan meč protiv Jona Jonesa, a sad se otvorio u intervjuu na podcastu Born Primitive.

U njemu je najbolji teškaš u povijesti UFC-a progovorio i o svojim roditeljima, koji su iz hrvatske otišli u mladoj dobi trbuhom za kruhom sa samo 18 godina.

“Moji su roditelji u Sjedinjene Američke Države stigli došli dobi od otprilike 18 godina, upoznali su se u Clevelandu i dobili prekrasnu bebu imena Stipe”, rekao je Miočić u šaljivom tonu, a prenosi Fight Site.

Težak život

Voditelj Bear Handlon upitao je Stipu o utjecaju njegovih roditelja na njegovu radu etiku.

Tom Aspinall feels the “shine” of Jon Jones vs. Stipe Miocic is “kind of gone” 👀 #TheMMAHour

“I don’t want to see that, I don’t think anyone else wants to see that in a year’s time. Let’s move on from that now. Let me fight one of the legends.”

▶️ https://t.co/MBxDmL8tMT pic.twitter.com/5FSbr8XIEC

— MMA Fighting (@MMAFighting) November 13, 2023