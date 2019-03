SRBIN IZENENADIO REGIJU PORUKOM ZA CRO COPA! Pogledajte što mu je napisao kada je čuo za kraj karijere

Najbolji hrvatski MMA borac, Mirko Filipović, u ponedjeljak je na treningu pretrpio moždani udar. Srećom, brzo je stigao u bolnicu i već je nakon nekoliko dana izašao i gostovao na televiziji gdje je obznanio svijetu kako ovaj put zaista prekida karijeru zauvijek, uz opasku kako se sada mora boriti za svoj život.

Cro Copov oproštaj šokirao je svijet i mnogi su se slavni sportaši i suborci oprostili do Mirka, a među njima je i najbolji srpski MMA borac kojeg inače baš Mirko priprema za mečeve te nadasve njegov veliki prijatelj.

Stošić je dugo trenirao s Filipovićem koji mu je bio mentor, pa ne čudi što ga je ova vijest pogodila.

”Ovo je slika kada sam prvi put došao kod tebe u dvoranu. Od tada moja karijera ide samo uzlaznom putanjom! Prihvatio si me kao najrođenijeg, postali smo prijatelji! Posvetio mi se maksimalno, uvijek me motivirao i pomogao u pripremama. Ostavio si velik trag u ovom sportu, nemaš za čim žaliti. Jedino me duša boli što je to moralo ovako. Ali takav je život. Poznavajući te, vjerojatno bi se borio još 20 godina. Cro Cop Tim će još dugo postojati. Da se oporaviš što prije i uživaš u zasluženoj penziji! HVALA TI NA SVEMU! TI SI LEGENDA A LEGENDE ZAUVIJEK TO OSTAJU”, napisao je Stošić uz zajedničku srpsku i hrvatsku zastavu.