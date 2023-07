Sramotno ponašanje borca na vaganju: Svog protivnika muslimana gađao svinjetinom i poručio da mu nije žao

Veliki incident dogodio se na vaganju uoči meča poznatih. YouTuber Alex Stein i zvijezda Tik Toka Mo Deen trebali su se boriti, ali je borba otkazana zbog sramote koju je Stein napravio.

Stein je na protivnika, koji je musliman, odlučio baciti kobasice od svinjetine. Jasno bila je to sramotna provokacija jer je Stein dobro znao da je njegov protivnik musliman koji drži do pravila koja njegova religija nalaže.

“Voliš svinjetinu je li tako? Mislim da su ove halal” izjavio je Stein i zatim bacio kobasice na Deena. Halal hrana je hrana koja je dozvoljena muslimana za jesti.

Provokaciju je nastavio: “Voliš li slaninu? Hajde Mo! Ne plašim se. Tu sam, prebit ću te u subotu. Dobro došao u Ameriku. To ovdje jedemo, moraš se prilagoditi.”

Alex Stein has been removed from Saturday’s Misfits Boxing after disgracefully throwing hotdogs at Muslim opponent MoDeen and saying: “You love pork, right?… I think those are halal.” He’s since claimed they were turkey, but has been removed regardless.”

— Michael Benson (@MichaelBensonn) July 21, 2023